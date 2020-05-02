بنك التنمية الأفريقي ينفي دعمه لمشروع إقامة خط أنابيب نقل النفط في شرق أفريقيا

نفى بنك التنمية الأفريقي AFDB بشدة الادعاءات التي تحدثت عن تقديمه تمويلاً مالياً لإقامة مشروع خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق أفريقيا، معرباً عن استغرابه من صدور تقارير غير دقيقة في هذا الصدد.

وذكر البنك - في بيان - أن المؤسسة تنفي بصورة قاطعة ما جاء في المقال المضلل الذي استشهد بخطاب تلقاه البنك من مجموعة منظمات مدنية ومدافعين عن البيئة والتغير المناخي يطلبون فيه من المؤسسة الانسحاب من المشروع المشار إليه بسبب أضراره الاجتماعية والبيئية المحتملة.

وشدد في بيانه على أن "مرفق تجهيز مشروع البنية التحتية" NEPAD- IPPF التابع للبنك لم يقدم تمويلات لأي شركة قطاع خاص تعمل في مشروعات أنابيب نقل النفط الخام أو الغاز الطبيعي في شرق أفريقيا.. ولم يصدر أي التزام من المؤسسة التنموية التمويلية لأي مشروع نقل نفط خام في شرق أفريقيا، ولم يُدرج هذا المشروع في برامج الإقراض التابعة للبنك.

وأكد البنك التزامه بقوة بمشروعات الطاقة المتجددة، قائلاً "من المهم الإشارة إلى أن مجموعة البنك التنموية الأفريقية تلعب منذ أكثر من 10 سنوات دوراً ريادياً في صياغة السياسات وتقديم الاستثمارات التي تشجع على أنشطة وممارسات التنمية المستدامة في القارة، بما فيها مشروعات التكيف المناخي والمرونة وتحمل التغيرات المناخية."

وتعهد بتسهيل تمويل وإقامة المشروعات التنموية المنخفضة الانبعاثات الكربونية، والإسهام في دعم المناخ باعتبارها من المجالات ذات الأولوية له في أرجاء القارة الأفريقية، وهو ما ترجمته سياسات البنك واستراتيجياته ومحافظه التمويلية للمشروعات والعمليات التي يمولها خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا للبيان ، فإن 36 في المائة من إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها البنك في عام 2019 كانت من نصيب المشروعات المناخية. كما تعهد البنك بمضاعفة التمويلات لمشروعات المناخ لتصل إلى 25 مليار دولار ما بين عامي 2020 و2025. علاوة على ذلك، يقوم البنك بحشد الطاقات بالتعاون مع بنوك التنمية الإقليمية الأخرى لصياغة إطار عمل يعمل على التيقن من أن الاستثمارات تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وسلط بيان بنك التنمية الأفريقي الضوء على الأولوية القصوى التي يوليها للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، كما أنه لم يستثمر خلال السنوات العشر الأخير أي أموال في مشروعات طاقة تعمل بالفحم الطبيعي، في ضوء استراتيجيته التي ترى أن المستقبل يكمن في الطاقة المتجددة.

ومنذ إطلاق البنك لمبادرته باسم "الصفقة الجديدة بشأن الطاقة" في عام 2016 وحتى عام 2019، فإن مشروعات الطاقة المتجددة تشكل نسبة 85 في المائة من متوسط استثماراته في توليد الطاقة في قارة أفريقيا. ويعمل البنك عن كثب مع البلدان الأفريقية لإدراك قدرات الطاقة المتجددة وتطوير البرامج والأدوات المحققة لأهداف الطاقة النظيفة والمستدامة.

وفي ختام بيانه ، شدد بنك التنمية الأفريقي على التزامه بتطبيق مبادئ الشمول والمشاركة والملكية والشفافية والمساءلة، وأثنى على الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ضمان تطبيق تلك المبادئ العامة في المجالات والقطاعات التنموية كافة من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن يواصل تعاطيه وحواره مع تلك المنظمات من خلال عدد من المنصات مثل "منصة الأيام المفتوحة للمجتمع المدني"، و"المنتدى السنوي للمجتمع المدني" الذي يرعاه البنك إلى جانب عدد كبير من الفعاليات المماثلة.

وشدد البنك على مواصلة تعهده بالتركيز على مهمته الرئيسية في إنقاذ الملايين من بؤرة الفقر والجوع من خلال استخدام الموارد برشد وكفاءة ومسؤولية.