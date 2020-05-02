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بالصور.. الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد

محمد مجدي
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 10:32 م | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 10:32 م

كشفت تقارير إعلامية عن القميص الجديد لنادي برشلونة الإسباني للموسم الجديد 2020/2021.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية إن برشلونة استعاد مرة أخرى الخطوط الصفراء العمودية بين اللونين الأحمر والأصفر في القميص الخاص للموسم الجديد، وهو الذي يتميز به البلوجرانا مع بداية القرن الـ21.

وأضافت الصحيفة أن غير معروف إذا كان هذا القميص نسخة قريبة من الأصل أو نفس النسخة الأصلية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، هي السبب وراء تأخر إعلان شركة الملابس الأمريكية الراعية لبرشلونة، عن تصميم قمصان الفريق الجديدة.

وخاض البارسا الموسم الجاري بقميص يحتوي على مربعات حمراء وزرقاء، ويشبه التصميم التقليدي لمنتخب كرواتيا.

 


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