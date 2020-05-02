قرارات جديدة بإغلاق منشآت سياحية سرحت العمالة

عقوبات صارمة لفنادق لم تلتزم بضوابط الحفاظ على العمالة وإجراءات الوقاية من «كورونا»





كشفت مصادر سياحية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن وزارة السياحة والآثار ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات جديدة بإغلاق عدد من المنشآت السياحية والفندقية تابعة لمستثمرين كبار لم تلتزم بضوابط الحفاظ على العمالة وأيضا اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونفذ الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار تهديداته بردع المخالفين وأصدر عددا من القرارات بإلغاء ترخيص بعض الفنادق السياحية الكبرى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بسبب التقاعس فى سداد مستحقات العاملين وذلك فى إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم.

وحذر وزير السياحة والآثار أصحاب ومديرى المنشآت السياحية والفندقية من المساس بحقوق العاملين.. خاصة أن الدولة قدمت حزمة من التيسيرات غير المسبوقة للقطاع السياحى.

وقال عبدالفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن هذا القرار جاء بسبب عدم قيام إدارة هذه الفنادق بدفع مستحقات العاملين وعدم جدية الإجراءات التى تتخذها لمنع التكرار.. رغم ما تقدمه الدولة من دعم استثنائى للقطاع السياحى والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف السياحة بجميع دول العالم.

وأصدر وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بسبب قيام إدارة الفندق بتسريح العمالة وعدم الاستجابة للتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على العمالة الفندقية المدربة وعدم تسريحها لما له من آثار سلبية عديدة على القطاع السياحى فى مصر.

وفى سياق متصل وفى إطار قرارات مجلس الوزراء مؤخرا بالسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التى تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وفى ضوء متابعة الوزارة للتأكد من التزام هذه المنشآت بالضوابط الموضوعة فى هذا الشأن للحفاظ على صحة العاملين بالمطاعم ومريدها، أصدر وزير السياحة والآثار أيضا قرارا بغلق مطعمين سياحيين بمنطقة القاهرة الكبرى نظرا لعدم التزامهما بالشروط والضوابط الموضوعة من أساليب وقاية العاملين وأعداد الزوار المسموح بتواجدهم داخل المنشأة.

أكد العنانى أن الحفاظ على حقوق العمالة وصحة المواطنين يأتى على رأس أولويات الوزارة.. مشيرا إلى أن الوزارة قد قامت بالتنبيه على جميع المنشآت السياحية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة، وقامت بإرسال عدد من لجان المرور للتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والدقى والمهندسين والهرم واكتوبر والتجمع.