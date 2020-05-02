باسم مرسي: كوبر اصطحب رمضان صبحي لحفل زفاف حازم إمام

أشاد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، بمعاملة هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب، مع اللاعبين أثناء فترة تواجده على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وقال باسم مرسي في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«المنتخب لم يكن مقسوما لأهلي وزمالك، في فترة كوبر، الرجل كان يفكر جيدا في طريقة التعامل بيننا».

وأشار باسم مرسي إلى أن كوبر ذهب مع رمضان صبحي إلى حازم إمام لتصفية أي خلاف بينهما حيث قال:«كوبر أخذني أنا ورمضان صبحي لزفاف حازم، واستقبلونا بشكل جيد، ورقص حازم مع رمضان في حفل الزفاف».

كما ذكر باسم مرسي، أنه يحب على المستوي الشخصي من لاعبي الأهلي كل من حسام غالي وشريف إكرامي، مشيرا إلى أن أقرب اللاعبين من المارد الأحمر له أثناء فترة التواجد بالمنتخب كان عمرو جمال.