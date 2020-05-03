صحف كندية تريد من جوجل وفيسبوك الدفع مقابل نشر محتوياتها

طلبت صحف كندية من الحكومة الاتحادية في البلاد، اتباع خطى فرنسا وأستراليا في إرغام شركات مثل جوجل وفيسبوك على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري الخاص بها على مواقع تلك الشركات.

وجاء في رسالة تحمل توقيعات المديرين التنفيذيين لعدة صحف وهيئات إعلامية كندية من بينهم، أندرو ماكلويد، من شركة بوستميديا الإعلامية، وفيليب كراولي، من صحيفة "ذا جلوب أند ميل" أن "فرنسا وأستراليا حددتا مواعيد نهائية لإيحاد حلول إلزامية بحلول (تموز) يوليو".

وأضافت الرسالة: "يعني هذا الدفع مقابل المحتوى المحمي بحقوق النشر وتقاسم الدولارات الإعلانية والبيانات التي تنبثق عن ذلك".

ونقلت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرسالة القول: "الوضع عاجل، في ظل معاناة الشركات الإعلامية من نقص حاد في الإعلانات بسبب جائحة فيروس كورونا".