تقرير: مسعود أوزيل يتبرع بــ80 ألف إسترليني للهلال الأحمر التركي

كشف تقرير إخباري اليوم السبت عن تبرع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني للهلال الأحمر التركي لدعم تقديم الطعام والمساعدات خلال شهر رمضان.



ويأتي تبرع أوزيل رغم أنه واجه انتقادات في أبريل الماضي إثر عدم الموافقة على مساعي أرسنال لتقليص رواتب اللاعبين بنسبة 5ر12 % في ظل الأزمة الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أوزيل تتبرع بالمبلغ للمساعدة في تقديم وجبات الإفطار في رمضان لنحو 16 ألف مسلم في تركيا وسورية.



وقال كريم كينيك، رئيس الهلال الأحمر التركي، في تصريحات لصحيفة "صباح" التركية :"في الهلال الأحمر، نحن ندعم المحتاجين على مدار 365 يوما في العام. وبالطبع نحقق ذلك عبر التبرعات من أصدقاء الخير الذين يتابعون عملنا."



وأضاف "كلما زادت التبرعات كلما استطعنا الوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين... ومع (تبرع) أخينا أوزيل، سنتمكن من توصيل الدعم إلى المحتاجين بأسرع شكل ممكن."