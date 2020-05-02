روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا عند9623 حالة

سجلت روسيا رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 9623 حالة، وهو مستوى قياسي من الحالات الجديدة، لم تسجله البلاد من قبل.

ويرتفع بذلك إجمالي إصابات كورونا في أنحاء روسيا إلى أكثر من 124 ألف حالة مؤكدة، ووصل عدد الوفيات إلى 1222، والمتعافين إلى 15 ألف حالة.

ويتزايد منذ أيام عدد الإصابات بالعدوى في روسيا، أكبر دول العالم من حيث المساحة، وذلك رغم حظر التجول للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب إحصائية جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المرموقة، تحتل روسيا حاليا المركز السابع في قائمة الدول صاحبة أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا في العالم.

وتعتبر العاصمة موسكو أكثر المناطق المتضررة من الوباء في روسيا، حيث يوجد نحو 62 ألفا و600 حالة إصابة، وثمة توقعات بأن العدد الحقيقي للإصابات أكبر من ذلك.

وقال سيجري سوبيانين، عمدة موسكو إن الخطر آخذ في التزايد، مضيفا أن عدد الحالات الخطيرة لم يرتفع على نفس النحو القوي الذي كان متوقعا وذلك بفضل التدابير المتخذة.

وأوضح سوبيانين، في لقاء تلفزيوني، أن حظر التجول لا يمكن تخفيفه إلا بعد تراجع أعداد الإصابات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدد حظر التجول حتى الحادي عشر من مايو الجاري.

وقال ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي، إنه لا يمكن رفع الحجر الصحي بشكل كامل بعد ذروة الجائحة مباشرة.

وأُعْلِن -أول أمس الخميس- إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، بعدوى كورونا. وأعلنت وكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية عن إصابة عضو آخر في الحكومة الروسية، وهو وزير البناء فلاديمير ياكوشيف، الذي قالت وزارته إنه يخضع للعلاج في المستشفى.