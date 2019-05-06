 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 1:32 م | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 1:32 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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