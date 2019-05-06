سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .