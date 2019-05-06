سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

هواوى تحقق معدل نمو 6% مع مبيعات 28.7 مليون هاتف خلال الأشهر الثلاثة من عام 2020

غرفة السياحة: الشركات لم تسترد أي مبالغ من مستحقاتها لدى الجهات السعودية حتى الآن