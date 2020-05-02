توريد 67093 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن توريد 67093 طن من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيراً أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 141148 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٣٨٦٧٠٥ فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي ٣٢ صومعة وشونة متمثلة فى ٢٧ شونة و٥ صوامع مطورة .

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.