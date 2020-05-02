15 ألف و247 طالبا وطالبة بأولى ثانوي أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا في بني سويف

صرحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن 15 ألفا و247 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا، اليوم السبت، امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا بالتابلت من المنازل، ضمن محافظات المرحلة الثانية من الساعة 12 ظهرا وحتى الثالثة عصرا.

وتابعت يوسف سير الامتحان مع غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، واطمأنت على التواصل مع الطلاب لتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء أداء الامتحان.

وشددت على ضرورة حل أي مشكلة تواجه الطلاب وتقديم الدعم الفني في حالة حدوث مشكلة في جهاز التابلت، مؤكدة أن جميع الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان وأداء الامتحان بشكل طبيعي بسهولة ويسر وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوي مؤثرة سوى حالة طالبة بالخدمات، وتم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة.