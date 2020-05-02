الغرفة التجارية: 20 جنيها ارتفاعا بأسعار اللحوم البلدية ومخزونها يكفي 3 شهور

بسبب قلة المعروض وغلق الأسواق.. تاجر ماشية: الرأس ارتفعت 7 ألاف جنيه

شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعات كبيرة منذ بداية الشهر الماضي بقيمة 20 جنيهًا في الكيلو، فيما استقرت أسعار المستوردة منها عند نفس معدلاتها، وفقًا لتصريحات مسئولون بالغرف التجارية.

وقال سعيد زغلول رئيس شعبة القصابين "الجزارين" بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت بالمجازر من 77 إلى 97 جنيهًا للكيلو قايم مذبوح "بالعظم والدهن والشغت".

وأضاف "زغلول"، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الكيلو في المذبح يفقد نحو 30% بعد عمليات التشفية أي بعد نزع العظم والدهن وخلافه، وبالتالي ارتفعت أسعار اللحوم من متوسط و95 و100 جنيه إلى 120 و1450 جنيهًا حسب كل منطقة والإيجارات المختلفة ونوعية اللحم.

وأشار إلى أن أسباب الارتفاع ترجع إلى زيادة سعر المواشي، حيث ارتفع سعر الكيلو من المزارع من 48 إلى 58 جنيهًا "قائم حي"، وكذلك غلق معظم الموانئ وتوقف الاستيراد لقلة المعروض من المواشي بالأسواق نتيجة تخلي الفلاحين عن معظم رؤوس الماشية؛ بسبب انخفاض أسعارها خلال الـ3 شهور الماضية نتيجة دخول الاستيراد العشوائي للحوم.

وطالب المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط من اللحوم وعدم التهافت على شراء السلع بشكل عام حتى لا ترتفع أسعارها.

وقال صابر سيد عبدالله، أحد كبار تجار الماشية بمحافظة المنيا، إن أسعار الماشية الحية شهدت ارتفاعاً كبيرًا تزامنا مع أزمة فيروس كورونا، لعدة أسباب أهمها "نقص المعروض من الماشية وغلق الأسواق وضعف حركة التنقل بين المحافظات، وزيادة الطلب على اللحوم بشكل عام مع دخول شهر رمضان.

وأضاف صابر لـ"الشروق"، أن سعر رأس الماشية ارتفع بمتوسط من 5 إلى 7 آلاف جنيه، موضحًا أن سعر العجل قائم ارتفع من 14 و15 ألف جنيه، إلى 23 و24 ألف جنيه، وأن الزيادة على سعر الكيلو حي كانت بمتوسط نحو 13 جنيهًا.

من جهته قال أسامة الصعيدي، عضو الغرفة التجارية وأحد مستوردي اللحوم، إن المخزون من اللحوم المستوردة يكفي الاستهلاك لمدة 3 شهور مقبلة، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادة.

وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110حتى 150جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140جنيهًا، السجق 110-125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا.

كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات، وفقًا للتقرير شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا في الأسعار والتي تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

وأضاف الصعيدي لـ"الشروق"، أن الطلب على اللحوم المستوردة شهد زيادة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لزيادة أسعار اللحوم البلدية.

وأشار إلى أن الطلب على اللحوم المستوردة كان منخفضًا جدًا خلال الشهرين الماضيين، بسبب ضعف الطلب من الفنادق والقرى السياحية والمقاهي، لاسيما أن تلك الجهات هي الأكثر طلبًا للحم المستورد.

وأضاف أن أغلب اللحوم المستوردة من البرازيل، أو من الهند التي يتم استيراد اللحوم المصنعة منها "كالبرجر أو السجق أو البسطرمة"، لافتا النظر في الوقت نفسه إلى أن هناك تراجعًا في استيراد اللحوم بسبب الإجراءات التي تتخذها أغلب الدول في حدودها وعلى الموانئ لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن سعر طن اللحم البرزيلي 62 ألف للقطع الأمامية، و72 ألف جنيه للقطع الخلفية، وأن اللحم الهندي 50 ألف جنيه للقطع الأمامية و60 ألف جنيه للقطع الخلفية.