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رئيس وزراء الجزائر يهدد بتعليق أنشطة تجارية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

د ب أ
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 4:43 م | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 4:43 م

هدد عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم السبت، بتعليق بعض الأنشطة التجارية مجددا على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، داعيا الجزائريين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للانتصار على هذه الجائحة.

وقال جراد، خلال زيارة إلى ولاية قسنطينة شرقي الجزائر، إن عودة منحى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع، جعله يتعهد بسحب بعض النشاطات التجارية والتسهيلات التي سمح بها مؤخرا لعدم انضباط المواطنين.

وأوضح أن الحكومة خففت القيود على بعض الأنشطة التجارية استجابة لإلحاح المنظمات التجارية ومنظمات المستهلكين، لكن شريطة التزام المواطنين بالتوصيات الصحية.

وأضاف: "كنا نظن أن عدد الإصابات بالوباء مستقر، إلا أن العدد ارتفع بسبب عدم احترام البعض للشروط الوقائية، وقلنا في التوصيات أنه إذا لم يحترم المواطن التدابير الوقائية، قد نتراجع عن بعض القرارات التي اتخذناها لحماية الأغلبية الساحقة".

وأكد جراد أن الجزائر استطاعت أن تحد من انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان، بتسخير إمكانياتها الاقتصادية والمادية وخاصة كفاءاتها البشرية.


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