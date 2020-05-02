استطلاع: نصف الألمان يخشون الإصابة بكورونا في صالونات تصفيف الشعر

لأول مرة منذ أكثر من ستة أسابيع، سيُسمح في ألمانيا بإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر اعتبارا من بعد غد الاثنين، ولكن الكثير من الألمان ليسوا على يقين مما إذا كان ذهابهم إلى هناك سيكون فكرة جيدة أم لا.

وكشف استطلاع للرأي أن نحو 25% من الألمان "لديهم مخاوف بسيطة" من ذلك، لكنهم يعتزمون في كل الأحوال الذهاب لصالونات تصفيف الشعر.

وفي المقابل، ذكر 13% من الذين شملهم الاستطلاع أن لديهم "مخاوف كبيرة" أو "مخاوف كبيرة للغاية".

وأظهرت الدراسة أن 11% من الألمان لا يعتزمون الذهاب إلى مصففي الشعر بسبب خطر الإصابة بالعدوى.

وكشف الاستطلاع أن 14% حاولوا قص شعرهم بأنفسهم خلال فترة إغلاق الصالونات، بينما حصل 11% آخرون على مساعدة من شخص آخر، وأعرب 87% ممن قصوا شعرهم خلال الإغلاق عن رضاهم البالغ، أو المتوسط عن ذلك، بينما ذكر 3% فقط أن هذه التجربة انتهت بكارثة.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكلف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 27 حتى 29 أبريل الجاري، 2034 ألمانيا.