روسيا تسجل 57 وفاة و9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 57 وفاة و9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي إلى أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم إلى أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 239 ألف.