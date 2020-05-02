 سكرتير عام محافظة الغربية يقوم بجولة مفاجئة بقري مركز المحلة - بوابة الشروق
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سكرتير عام محافظة الغربية يقوم بجولة مفاجئة بقري مركز المحلة

أ ش أ
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 1:30 ص | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 1:30 ص


قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية بجولة مفاجئة بقري مركز المحلة وذلك لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والتفتيش على المحلات وللتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال يونس إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة منها 7 حالات تشميع شملت (4 حالات تشميع بقرية ميت الليت هاشم وثلاث حالات غلق بقرية محلة حسن والمصطفية)، حيث إن جميع الحالات عبارة عن تشميع عدد 2 قهوة وثلاث محلات ملابس ومحل عطارة بدون رخصة ومعتق رمل، مضيفا أن هناك جولات مستمرة، لمتابعة الحالة العامة وتنفيذ قرارات الحظر.


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