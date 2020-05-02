مشروع قانون في تركيا يفرض قيودا جديدة على استخدام مواقع التواصل

يعتزم البرلمان التركي النظر في مشروع قانون قدمه حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، ينص على وجوب تقديم الشخص لرقم هويته قبل فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب بحزب الحركة القومية خليل أوزتورك إنه تقدم للبرلمان بمشروع قانون يهدف لمنع إنشاء حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، عن طريق تقديم رقم هوية المواطن الذي يريد الاستفادة من هذه المنصات، وفقا لما ذكرته صحيفة "جمهورييت" التركية.

وأوضح أوزتورك أن مشروع القانون سيشهد أيضا فرض غرامات إدارية باهظة على مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية الذين لا يمتثلون للعقوبات الواردة في القانون المقترح إذا تم تطبيقه.

وينص مشروع القانون أيضا على أن جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم يوميًا - بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستجرام وتيك توك - مطالبة بتعيين ممثل قانوني في تركيا يمكن للمحاكم اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو حظر المستخدمين.

وبحسب الصحيفة فإن حزب العدالة والتنمية "ينظر بإهتمام إلي التنظيم المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ، وأنه بعد عودة عقد جلسات البرلمان ، يمكن دراسة القانون المقترح من الحزب القومي.

ولفتت الصحيفة إلى أن جناح حزب العدالة والتنمية في البرلمان يتعامل مع هذا الاقتراح "بحذر"، حيث أن الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي برقم الهوية قد يتعارض مع بعض الأحكام الواردة في قانون حماية البيانات الشخصية.

وعلى صعيد آخر، كشفت مؤسسة "برتلسمان" الإعلامية الألمانية الرائدة، آخر تحديثات مؤشرها الخاص بالتحول الديمقراطي لدول العالم، واضعة تركيا ضمن الدول "المتوسطة الاستبداد" لتحل في المركز 77 بين 137 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن النظام في تركيا ديكتاتوري بأمر الواقع.

وأشارت المؤسسة إلى أن السبب وراء ذلك التصنيف المنخفض فرض القيود على الصحافة، وانتهاك حقوق الإنسان وتعليق الفصل بين السلطات.

ولفت التقرير إلى أن تركيا بدأت تشهد راديكالية في العلاقات الدولية والسياسات الداخلية، مؤكدة أن التطورات الأخيرة تجعل من غير الممكن وصف تركيا على أنها ديمقراطية.

ومن ناحية الاندماج المجتمعي والسياسي، حصلت فيه تركيا على 5.30 نقطة من بين 10 نقاط، كما حصلت على 3.50 نقطة من بين 10 نقاط في مؤشري دولة القانون واستقرار المؤسسات الديمقراطية.