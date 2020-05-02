المصري: نؤيد إلغاء الموسم الحالي من الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن ناديه يرفض استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، مطالبًا بالاكتفاء بالدور الأول فقط، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال السقا خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «أرسلنا خطابًا لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري للتضامن معه على رفض استكمال الدوري».

وأضاف: «طول مدة غياب اللاعبين عن التدريبات بجانب رفض الدولة أي تجمعات يجعلنا نطالب بإلغاء الدوري».

وأتم: «هنا السؤال متى سيبدأ الدوري في الموسم الجديد؟، هل قرار الاستئناف لمصلحة اللاعبين والمنتخب المصري».