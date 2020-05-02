وزيرة الصحة: أطفال ورضع أصيبوا بكورونا بسبب إهمال آبائهم

قالت وزيرة الصحة هالة زايد إنه يجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية التي تنصح بها الحكومة لتلافي تلقي عدوى فيروس كورونا المستجد.



وفي تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" ألقت وزيرة الصحة باللائمة على سلوكيات بعض المواطنين في زيادة أعداد الإصابة، خاصة بين الأطفال والرضع، موضحة أن هناك حالات إصابة لا تتجاوز 7 أشهر من العمر، تلقت العدوى بسبب ترك آبائهم لهم للاختلاط مع أقاربهم وأقرانهم، رغم اتخاذ الحكومة قرار تعليق الدراسة وغلق جميع الحضانات.



وذكرت الوزيرة أن سبب تقليص ساعات حظر التجوال خلال شهر رمضان هو معرفة الحكومة بالطبيعة الاستثنائية لهذا الشهر على مستوى التبضّع وشراء الاحتياجات، وأن زيادة فترة العمل لمدة ساعة واحدة يساهم في تخفيف الازدحام، لأن حجم نزول المواطنين سيكون ثابتا تقريبا.