وافقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعقار ريمديسيفير هو مضاد للفيروسات أنتج في بادئ الأمر للعلاج من فيروس إيبولا الذي ظهر في أفريقيا وأظهر نتائج جيدة، لكن بعض الدول المصابة به فضلت استخدام أدوية أخرى. وعاد الحديث حول العقار مرة أخرى بعد أن أظهر نتائج إيجابية لعلاج مرضى فيروسي "سارس" و"ميرس"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكرت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية المنتجة للعقار إنه أظهر تأثيرا في المختبر وفي أجسام نماذج حيوانية حية على "ميرس" و "سارس" وكلاهما من عائلة كورونا، وبنيتهما تشبه بنية الفيروس الجديد، ما يشير إلى أنه يمكن أن يؤثر على الفيروس المستجد أيضا.

ويعمل ريمديسيفير على منع الفيروس من التكاثر في الجسم من خلال تثبيط عمل إنزيم معين يحتاج إليه الفيروس للتكاثر. وأعرب خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عن تفاؤله بالعقار، قائلا: "تظهر البيانات أن ريميديسيفير له تأثير واضح وإيجابي في تقليص الوقت اللازم للتعافي".

وأضاف فاوتشي أن النتائج تثبت أن "دواء يمكن أن يمنع هذا الفيروس ويفتح الباب أمام حقيقة أن لدينا الآن القدرة على علاج" المرضى.

ويؤخذ العلاج بحقنة في الوريد، والمدة المثلى للعلاج لا تزال قيد الدراسة في التجارب السريرية الجارية، وهناك مقترح بدورتين علاجيتين، الأولى مدتها خمسة أيام والثانية 10 أيام، والأخيرة للحالات التي تحتاج إلى أجهزة دعم التنفس.

وأكدت شركة "جيلياد ساينسز" المنتجة للعقار أنه بموجب التصريح الخاص بالاستخدام للطوارئ من قبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، فإن العقار يجب أن يستخدم فقط حالات الطوارئ لعلاج كوفيد-19، مؤكدة أنه لا يزال قيد التجارب، وهناك حاجة إلى عدة تجارب سريرية أخرى للحصول على معلومات أكثر حول سلامة وفعالية العلاج.

ويتم إعطاء أولوية للحالات الحرجة، والمستشفيات التي تحتاج إلى العقار بشدة، لكن مسؤولي الشركة أكدوا أنه سيكون هناك تعاون مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاجه.

وقالت الشركة إنها تبرعت بنحو 1.5 مليون جرعة تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة، وهو ما يعني إمكانية توفير نحو 140 ألف دورة علاجية.

وتسعى الشركة لإنتاج 500 ألف دورة علاجية بحلول أكتوبر ، ومليون دورة بحلول ديسمبر 2020 وملايين أخرى في عام 2021، إذا لزم الأمر.