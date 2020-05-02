الحدود: لا نمانع استكمال الدوري ولكن بشرط

طالب محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تحديد موعد بداية مسابقة الدوري في حال استكمالها من عدمه هذا الموسم مع وضع موعد محدد لنهاية البطولة.

وقال محمد حليم في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "لا يوجد لدينا أي أزمة في عودة الدوري لكن يجب وضع مواعيد محددة في بداية ونهاية المسابقة، لأننا اول مرة نتعرض لمثل هذا الوقف الطويل والراحة للاعبين".

وأضاف: "لابد أن يحدد لي متى سنبدأ ومتى ننتهي حتى نضع في حسباننا كل ما يدور في الوضع العام".

وأكمل: "احتاج لأكثر من شهر ونصف لعودة اللاعبين لاستعادة لياقتهم البدنية، وبالفعل عندما سمعنا عن احتمالية عودة المسابقة بدأنا نعمل ونضع برنامج تدريبي للاعبين، ولا يوجد لدينا أزمة في استكمال الدوري ولكن بشرط أن نضمن الا يتعرض أي فرد في المنظومة للإصابة".