بي بي سي: الولايات المتحدة تسمح باستخدام دواء الإيبولا لعلاج مرضى كورونا

سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ.ويعني ذلك أنّه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض كوفيد - 19 حادّة.

وأظهرت تجربة سريرية حديثة أنّ العقار ساعد المرضى في حالات متقدّمة، على التعافي في وقت أسرع.

لكنّ منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ، لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.

وحذّر خبراء من النظر إلى الدواء الذي صنّع أساساً لعلاج إيبولا، وتنتجه "شركة غيلياد للأدوية"، باعتباره "حلا سحريا" في مواجهة كورونا.

وفي اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، قال رئيس "غيلياد" التنفيذي دانيال أودي، إنّ تفويض "إدارة الغذاء والدواء" كان خطوة أولى مهمّة، معلناً أنّ الشركة ستتبرع بـمليون ونصف المليون جرعة من الدواء.

وقال مفوّض "إدارة الغذاء والدواء" ستيفن هان، الذي شارك في الاجتماع: "هذا أوّل علاج لكوفيد - 19 مرخص به، لذلك نشعر بالفخر لأنّنا جزء من العمليّة".

ما الذي نعرفه عن ريمديسيفير؟

كان دونالد ترامب من أشدّ الداعمين لريمديسفير كعلاج محتمل لكورونا.

وخلال الاختبارات السريرية التي أجراها "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" في الولايات المتحدة، تبيّن أنّ العقار يقصّر مدّة التماثل للشفاء من 15 إلى 11 يوماً. شملت التجارب 1063شخصاً في مستشفيات حول العالم، منح بعضهم الدواء، ومنح آخرون علاجا وهميا لقياس الاستجابة.

وقال مدير المعهد الدكتور أنتوي فاوتشي إنّ "تأثير ريمديسيفير في تقليص مرحلة التماثل للشفاء كان واضحاً، ومهمّاً، وإيجابياً".

على الرغم من أنّ ريمديسيفير قد يساعد في التعافي، وربما يقلّص حاجة المرضى للعناية المركزة، إلا أنّ التجارب لم تقدّم أي مؤشر واضح على دور العقار في منع الوفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ.سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ.

تأتي أخبار الوصول إلى علاج محتمل، بعدما أعلنت دار لرعاية المسنين في نيويورك، عن 98 وفاة مرتبطة بالكورونا.

وقال مركز إيزابيلا للمسنين في مانهاتن إنّ 46 من نزلائه فارقوا الحياة بعد ثبات إصابتهم بالفيروس، فيما يشتبه بإصابة المتوفين الـ 52 الآخرين بالفيروس .

وقد منع الدكتور فاوتشي من الإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام لجنة في الكونغرس تبحث في استجابة إدارة ترامب للوباء.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاد ديري: "بينما تواصل إدارة ترامب استجابتها الحكومية الكاملة لكوفيد - 19، بما في ذلك إعادة فتح الحدود بأمان، والتعجيل بتطوير لقاح، من غير المثمر الطلب من الأفراد المنخرطين في هذه الجهود، بالظهور في جلسات استماع الكونغرس".