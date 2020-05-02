الدفاع الروسية: دول الاتحاد الأوروبي والناتو فشلت في مساعدة إيطاليا على مكافحة كورونا

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم /السبت/ أن حلفاء إيطاليا في الناتو والاتحاد الأوروبي فشلوا في مساعدتها على مكافحة جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وحاولوا تشويه صورة روسيا التي دعمت جهود الحكومة الإيطالية.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي اللواء ألكسندر فومين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "إن دول الغرب، أي بلدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فشلوا في تنفيذ قدرات التحالف وإبداء روح موحدة داخل تكتلها".

وأشار إلى أن عددا من الدول الغربية، ردا على مساعدة العسكريين الروس لإيطاليا، لجأت إلى أساليب عديمة الضمير مثل الابتزاز السياسي والاتهامات بالتجسس، واستخدام الوسائل الهجينية، مشددا على أن وزارة الدفاع الروسية تسعى إلى عدم الاهتمام بمثل هذه التسريبات الكاذبة والتركيز على أداء عملها.

وقد اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي يوم 21 مارس، على تقديم روسيا مساعدات عاجلة لإيطاليا في مكافحتها فيروس كورونا.