باحثون: الأقنعة المصنوعة من القطن والحرير توفر حماية ضد انتقال الفيروسات

يعد ارتداء القناع أحد أهم الاستراتيجيات لحماية نفسك من فيروس كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

والآن أصبح من الصعب الحصول على بعض الأنواع، فيجب ترك القناع الجراحي وقناع N95 للمهنيين الطبيين الذين يعملون على الخط الأمامي لمواجهة الفيروس، ولكن يمكن لعموم السكان صنع قناع القماش الخاص بهم في المنزل ببساطة.

وحسبما نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، اختبر باحثون من مختبر أرغون الوطني وجامعة شيكاغو في الولايات المتحدة، مجموعة متنوعة من المواد الشائعة في الأقمشة، في ظل ظروف اختبار مختلفة؛ للتحقيق في خصائص الترشيح الميكانيكي والكهربائي.

ووجد البحث أن الطبقات المتعددة من الأقمشة وخلط نوعيات منها هي الأفضل لتصفية جسيمات الفيروسات، ولكن إذا كانت المادة المصنوع منها قناعك غير مناسبة، فإنه يفشل في الغرض كله.

وتم إجراء البحث على العديد من الأقمشة الشائعة مثل القطن، والحرير، والشيفون، والفانيلا، والمواد التركيبية المختلفة ومجموعاتها، وقال الباحثون: "بشكل عام، وجدنا أن توليفات الأقمشة المختلفة المتاحة بشكل شائع والمستخدمة في أقنعة القماش يمكن أن توفر حماية كبيرة ضد انتقال جزيئات الفيروسات في الجو".

ووجد الفريق أنه بالنسبة للأقمشة المصنوعة من القطن، فإن عدد الخيوط بينها وبين بعض تكون متقاربة من بعضها بشكل أفضل من الأنواع الأخرى، وتتضائل أحجام الثقوب، وكلما كانت الثقوب أصغر، كلما قلت نسبة دخول جسيمات الفيروسات إلى الفم أو الأنف، ويعد هذا هو الترشيح الميكانيكي، حيث يلتقط النسيج المصنوع من القطن الجسيم جسديًا ويحتفظ به في الطبقة الخارجية من القناع، بينما الأقمشة الثابتة مثل البوليستر، فإن الفلتر الكهروستاتيكي يحافظ على الفيروسات في الجو داخل خيوطه الساكنة لأن المسافات بينهم وبين بعض أكبر نسبيا من النسيج القطني.

وانتهى الباحثون، إلى أن مزيج من الأقمشة المختلفة ذو الطبقات متعددة المواد هو أفضل طريقة لتصفية الغالبية العظمى من الجسيمات، مؤكدين أن كل هذا لا يعمل إذا لم ترتدي القناع الخاص بك بشكل صحيح مهما كانت جودة صنعه.