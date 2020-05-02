ارتفاع الوفيات بفيرس كورونا إلى 12 حالة في سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ 60 عاما.

وكانت الوزارة أشارت في وقت سابق اليوم إلى تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2483 حالة.

وقالت الوزارة، إن الإصابات تشمل 22 حالة لعمانيين، و14 حالة لغير عمانيين، ذاكرة أن 750 مصابا قد تماثلوا للشفاء.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.