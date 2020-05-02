مصيلحي: نؤيد إلغاء الموسم ولكننا لا نمانع استكمال الدوري

كشف محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، موقف ناديه من استكمال الموسم الحالي للدوري الممتاز في ظل أزمة فيروس كورونا والتي أدت لتوقف النشاط الرياضي في مصر.

وأوضح مصيلحي أن ناديه لا يمانع استكمال المسابقة في حالة تأجيل انطلاقة الموسم المقبل لفترة زمنية كافية، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه ترفض استكمال الدوري في الوقت الراهن، وتنضم للأندية الراغبة في الإلغاء، إلا إذا رأت الدولة غير ذلك أو تأجل الموسم المقبل.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «يجب أن تحدث اجتماعات بين المسئولين ورؤساء الأندية في مصر لمناقشة استكمال الدوري أو عدم استئنافه».

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري: «طلبنا أكثر من مرة عقد جلسة بين المسئولين ورؤساء الأندية، لكن لم يستجب لنا أحدا حتى الآن، ننادي ولا نسمع إلا أنفسنا».

وأنهى مصيلحي: «إذا رأت الدولة أن الدوري يكتمل فسنوافق، لكن يجب أن نعرف كيف يكون سيناريو الاستكمال، ونعرف رأي وزارة الصحة في طريقة عودة النشاط، الأندية مغلقة الآن، فأين سنتدرب؟».