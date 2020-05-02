حرائق غابات في أكبر منطقة مستنقعات العالم بالبرازيل

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نشبت حرائق مدمرة بمنطقة بانتانال البرازيلية، أكبر منطقة مستنقعات في العالم، وهي الحرائق الأشد من نوعها منذ وقت طويل.

وقال معهد أبحاث الفضاء البرازيلي "إنبي" الذي يقوم بتحليل صور الأقمار الاصطناعية، اليوم السبت إن الحرائق تزايدت خاصة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وتم تسجيل ما بين 602 و784 حريقا في المنطقة وهي أعلى مستوى وصلت له الحرائق هناك خلال هذه الأشهر منذ بداية تحليل البيانات بالمعهد في 1998.

كانت هذه المنطقة (بانتانال) شهدت في 2019 أشد الحرائق استعارا منذ 2015.

وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2019 ارتفعت نسبة الحرائق في المنطقة خلال 2020 إلى 169%.

وسجلت مساحة الغابات المحترقة مع بداية العام الحالى رقما قياسيا جديدا للمساحات المحترقة في بداية أى عام من الأعوام على الإطلاق .

وبين يناير ومارس الماضيين احترقت مساحة قدرها 1628 كيلومترا مربعا.

وفي عام 2019 بلغت المساحة المحترقة في نفس المدة الزمنية 1172 كيلومتر مربع.