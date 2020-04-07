

أظهرت بيانات جمعتها وكالة أنباء "بلومبرج"، وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، زيادة بواقع 3.2% في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 1.1مليون إصابة، بحلول الساعة 4:56 صباحا بتوقيت نيويورك.

وتمثل هذه النسبة زيادة عن المتوسط الذي جرى تسجيله خلال الأسبوع الماضي عند 2.9%.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في ولاية نيويورك إلى 308 آلاف و314 إصابة، بزيادة 1.3% عن نفس الوقت أمس الجمعة.

يُذكر أن نيويورك هي صاحبة النصيب الأكبر من إصابات كورونا في الولايات المتحدة.

كما شهدت ولاية نبراسكا، في الغرب الأوسط الأمريكي، زيادة 18% في عدد الإصابات مقارنة بما كان عليه الحال قبل 24 ساعة، ليصل الإجمالي هناك إلى 5 آلاف و58 حالة.

كما شهدت نيويورك أكبر عدد من الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي, بواقع 452 حالة وفاة.