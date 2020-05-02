اليابان تعلن بعد غد الاثنين تفاصيل خطط إعادة فتح الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم السبت، إن بلاده ستكشف النقاب بعد غد الاثنين عن تفاصيل خطط إعادة فتح الاقتصاد الذي تضرر بقوة جراء تداعيات تفشي وباء كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية عن الوزير قوله إن المقاطعات اليابانية الأربع والثلاثين التي ليست مصنفة "إنذارا خاصا" ستشهد تخفيفا جزئيا في القيود عندما يتحقق مزيد من الاحتواء للفيروس.

وأوضح نيشيمورا في مؤتمر مع محافظي مقاطعتي طوكيو وأوساسكا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، أن على المقاطعات الـ13 التي تحمل تصنيف "إنذار خاص"، أن تتوقع تفسيرا أكثر وضوحا يوم الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال أمس الجمعة إنه يميل إلى تمديد حالة الطوارئ العامة في أنحاء البلاد، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن يوم الاثنين.

وسجلت اليابان 14 ألفا و305 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و455 حالة وفاة، في معدل يقل كثيرا عن مثيله في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.

وكان من المقرر بشكل أولي أن تنتهي حالة الطوارئ التي تعطي حكام المقاطعات صلاحية إصدار أوامر إغلاق للشركات، وأن تطلب من المواطنين البقاء في المنزل بالقدر المستطاع، في السادس من مايو الجاري.

وطالبت مُحافِظة طوكيو كويكى يوريكو، ومحافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا، من الحكومة الإسراع بإصدار قانون يتضمن إجراءات الدعم الحكومي في مواجهة كورونا، وبينها مساعدات للشركات لدفع الإيجار.

كما طالب الاثنان بمزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية في السعي لتعزيز التعاون فيما بينها في مكافحة الوباء.