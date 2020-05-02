الأميرة البريطانية شارلوت تحتفل بعيد ميلادها الخامس

تحتفل الأميرة البريطانية شارلوت، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت بعيد ميلادها الخامس، اليوم السبت، في مناسبة شهدت نشر أربع صور جديدة للأميرة الصغيرة.

والتقطت الصور والدتها الشهر الماضي في منزل ساندرينجهام بشرق إنجلترا، حيث كانت الأسرة تساعد في تغليف وتوصيل طرود الطعام لأشخاص متقاعدين معزولين في تلك المنطقة المحلية.

وفي الشهر الماضي، أكملت الملكة إليزابيث جدة والد شارلوت عامها الرابع والتسعين. ومع ذلك، لم تكن هناك جلبة تذكر خلال الاحتفال بهذه المناسبة؛ إذ تواجه بريطانيا إجراءات عزل على مستوى البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا وهي أسوأ أزمة على المستوى الوطني منذ الحرب العالمية الثانية.