محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطهير بحيرة المنزلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية ببحيرة المنزلة لتفقد أعمال تطهير البحيرة وأخر تطورات العمل بها، رافقه خلالها مسؤولى الهيئة الهندسية وشرطة المسطحات المائية.

ووجه الغضبان الشكر، لرئيس الجمهورية على تعليماته بعودة بحيرة المنزلة إلى سابق عهدها، كما شكر كافة القائمين على أعمال تطهير البحيرة من رجال الهيئة الهندسية وهيئة قناة السويس والثروة السمكية والأجهزة التنفيذية على ما بذلوه من مجهودات كبيرة في أعمال التطهير وتأمين بحيرة المنزلة ومنع أي مظاهر للتعديات على البحيرة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطهير التى شهدتها البحيرة أدت إلى تحسين نوعية المياه والثروة السكمية بالبحيرة مما يعود بالنفع على العاملين بالمهنة.

وأشار إلى أن أعمال التكريك والتطهير تعد منظومة متكاملة ساهمت فى تغيير نوعية السمك داخل البحيرة، حيث تم الانتهاء من أكثر 84% من أعمال التطهير وبنهاية العام سوف يتم الانتهاء من كافة الأعمال.

كما أشاد اللواء عادل الغضبان بجهود شرطة المسطحات المائية فى فرض أعمال السيطرة، مؤكدا أن الدولة استطاعت فرضت سيطرتها في جميع مناطق البحيرة ومنع أي مظاهر للاعتداء.

وأضاف الغضبان، أن مشروع التطهير ببحيرة المنزلة جاءت بناءً على تكليف رئاسي يشمل التطهير والتأمين في إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق الانجازات فى مختلف المجالات.