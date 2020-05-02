مشروع قانون بشأن الأمراض المعدية في نيجيريا يثير مخاوف حقوقية

يناقش البرلمان النيجيري مشروع قانون حول منع تفشي الأمراض المعدية، وسط تحذيرات من إمكانية أن تتم إساءة استخدامه من جانب المسؤولين.

وإذا تم اعتماد هذا المشروع وتحول إلى قانون، سيكون من حق وزير الصحة في البلاد تحويل أي مبنى إلى منطقة عزل، بينما سيكون باستطاعة الشرطة إلقاء القبض على أى شخص يعاني من مرض معد بدون أمر ضبط، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كليمنت نوانكوو مدير مركز السياسات والدفاع القانوني في أبوجا، وهو منظمة حقوقية مستقلة: "هناك حاجة إلى قانون جديد لكن الصلاحيات (التي يكفلها هذا القانون المقترح) واسعة للغاية .. هناك الكثير من السلطات في مشروع القانون التي يمكن استخدامها لأغراض سياسية ".

وسجلت نيجيريا 2170 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و68 وفاة حتى مساء اليوم السبت، حسب موقع وورلدميتر للإحصاءات.