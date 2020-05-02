وزارة التعليم اليابانية تحث المدارس على إعادة فتح جزئي خلال أزمة كورونا

حثت وزارة التعليم اليابانية، المدارس على إعادة فتح أبوابها جزئيا لبعض المراحل الدراسية فقط خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الاقتراح تقدمت به الوزارة إلى مجالس التعليم المحلية في جميع أنحاء اليابان في محاولة لإعادة الحياة إلى المدارس المُغلقة منذ أوائل مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أعطت أولوية لعودة طلاب السنة الأولى والسادسة من التعليم الابتدائي، والسنة الثالثة من الثانوية العامة؛ نظرا لأن طلاب السنة الأولى دخلوا المدرسة للتو، بينما الطلاب الآخرين إما في السنة الأخيرة من مرحلة تعليمية أو يستعدون لدخول امتحان قبول الجامعات العام المقبل.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن الاقتراح يأتي بعد اجتماع بين وزارة التعليم وفريق من الخبراء الحكوميين يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة اقترحت كذلك انعقاد الحصص الدراسية في مجموعات أقل باستخدم فصول أكثر، بجانب تقديم وجبة غداء مُغلفة للطلاب بدلا من جعل الطلاب يُقدمون الطعام لبعضهم البعض بالتناوب، إضافة إلى تجنب ممارستهم للألعاب الرياضية الجماعية.