وزارة الثقافة تهدى «مصر التي في خاطري» برؤية جديدة لشهداء الجيش والشرطة

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم السبت، رؤية جديدة للعمل الوطنى الشهير أغنية "مصر التى فى خاطرى" إهداء إلى أرواح شهداء الوطن والواجب وتأكيداً علي تضحيات رجال الجيش والشرطة للحفاظ علي أمن وسلامة الوطن.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم، أن هذا العمل يضم مشاهد متعددة لبطولات القوات المسلحة وأبنائها البواسل ، وتوثيق لصور الأبطال من شهداء حادث بئر العبد ولقطات للاستعدادات العسكرية فى مواجهة التحديات المعاصرة.

كما يستعرض الڤيديو مشروع وزارة الثقافة "عاش هنا" لمقرات إقامة أبطال الجيش والشرطة ويبرز عظمة مصر وأهم معالمها الحضارية واصطفاف المجتمع لاستكمال عملية بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

أغنية "مصر التى فى خاطرى" كلمات أحمد رامى وألحان رياض السنباطى، تنفيذ وتوزيع كريم عبد الوهاب، أداء كورال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وتدريب الدكتور محمد عبد الستار - داليا حسنين ، وتم تنفيذه بوحدة الفيديوتك بوزارة الثقافة، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير.

م ش ا