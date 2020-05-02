سلطت الحلقة التاسعة من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، مساء السبت، الضوء على فكرة مساعدة الغير خلال أزمة فيروس كورونا.

وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسدته سيدتان، أحدهما لديها العديد من زجاجات الكلور وترفض التنازل بواحدة منها للأخرى.

وتتوالى طلبات السيدة التي تحتاج الكلور من المارين بالشارع، لإقناع من تملك الزجاجات للتنازل عن زجاجة واحدة.

وتفاعل المواطنون بإيجابية مع السيدة التي تحتاج الكلور، حيث قدم العديد من الأفراد يد العون بمحاولة التحدث مع من تملك الزجاجات؛ لإقناعها بالتنازل.

ومن المواقف الأكثر تأثيرًا عندما اختفى أحد المواطنين ليظهر مرة أخرى وهو يحمل زجاجة كلور اشتراها من أحد المتاجر وقدمها للسيدة بدون مقابل.

وقال أحد المواطنين للسيدة الرافضة لمساعدة الأخرى: «عشان كلنا نعيش مع بعض لازم نساعد بعض».

وحثها أحد المواطنين بالحديث الشريف «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، ناصحًا إياها بالتنازل عن زجاجة للسيدة التي تحتاجها.

وقال آخر: «لازم كلنا نراعي بعض خصوصًا في الظروف دي» في إشارة منه لأزمة فيروس كورونا المستجد.