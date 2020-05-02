الجيش اللبناني يوقف شخصين أطلقا النار على حاجز أمني في البقاع

أوقف الجيش اللبناني، شخصين أطلقا النار على حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة البقاع شرق البلاد، ما أدى إلى جرح ضابط وعريف من عناصر الحاجز.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المنصورة - البقاع الغربي شخصين لقيامهما ليلة أمس بإطلاق النار على حاجز قوى الأمن الداخلي في محلة ضهر البيدر والذي أدى إلى إصابة ضابط وعريف".

وأضاف البيان أن الموقوفين "سلبا سيارة أحد العسكريين من الجيش، بقوة السلاح بعد تعطل سيارتهما وفرا بها إلى جهة مجهولة".

وحسب البيان، ضبط في حوزة الموقوفين سلاح حربي، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.