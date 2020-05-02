باسم مرسي: لم أتعمد إصابة سعد سمير في نهائي كأس مصر

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نفى باسم مرسي، لاعب الإنتاج الحربي الحالي ومهاجم الزمالك السابق، تعمده إصابة سعد سمير، مدافع الأهلي، في نهائي كأس مصر 2016.

وقال باسم مرسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «لم أتعمد إيذاء سعد سمير مدافع الأهلي خلال نهائي كأس مصر 2016».

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: «الناس فسرت الأمر بهذه الطريقة فقط لأنني سجلت هدفين وفاز الزمالك باللقاء، وسجلت في الموسم السابق هدفين أيضًا أمام الأهلي».

وكان باسم مرسي تدخل بقوة مع اللاعب سعد سمير مما تسبب له بإصابة في الوجه خلال المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.