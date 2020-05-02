عندما تهل علينا روائح شهر رمضان نجد أنفسنا منساقين إلى تذكر أئمة العلم وأهل الصلاح والعبادة، ودراسة سيرتهم ومسيرتهم فى تقريب الخلق إلى الحق وحفظ أصول الدين والدعوة إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن هؤلاء الأعلام الذين أناروا طريق الهداية وخدموا علوم الدين بكل ما أوتوا من نية صالحة وموهبة فذة، الإمام محمد بن إدريس الشافعى.

هو أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى المطلبى القرشى، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضا إمام فى علم التفسير وعلم الحديث، وعمل قاضيا فعرف بالعدل والذكاء.

عاش الشافعى عيشة اليتامى الفقراء، وحفظ القرآن الكريم فى السابعة من عمره وبدا ذكاؤه الشديد فى سرعة حفظه له، ثم اتجه بعد حفظه القرآن الكريم إلى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلفا بها، حريصا على جمعها، ويستمع إلى المحدثين فيحفظ الحديث بالسمع، ثم يكتبه على الخزف أحيانا، وعلى الجلود أخرى، وكان يذهب إلى الديوان يستوعب الظهور ليكتب عليها.

هاجر الشافعى إلى المدينة المنورة طلبًا للعلم عند الإمام مالك بن أنس، ثم ارتحل إلى اليمن وعمل فيها، ثم ارتحل إلى بغداد سنة 184 هـ، فطلب العلم فيها عند القاضى محمد بن الحسن الشيبانى، وأخذ يدرس المذهب الحنفى، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز (المذهب المالكى) وفقه العراق (المذهب الحنفى).

ثم عاد الشافعى إلى مكة وأقام فيها تسع سنوات تقريبًا، وأخذ يُلقى دروسه فى الحرم المكى، ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية، فقدِمها سنة 195 هـ، وقام بتأليف كتاب الرسالة الذى وضع به الأساسَ لعلم أصول الفقه، ثم سافر إلى مصر سنة 199 هـ.

وفى مصر، أعاد الشافعى تصنيف كتاب الرسالة الذى كتبه للمرة الأولى فى بغداد، كما أخذ ينشر مذهبه الجديد، ويجادل مخالفيه، ويعلِّم طلابَ العلم.

والشافعى هو الإمام الملهم الذى كان له السبق فى التوفيق لأول مرة بين مدرسة أهل الحديث والأثر التى مثلها أستاذه الإمام مالك بن أنس الأصبحى، ومدرسة أهل الرأى والقياس التى قادها أبوحنيفة رحمه الله، فجاء مذهب الشافعى وسطيا يجمع بين تقديس الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء بها والوقوف عند منطوقها وبين إعمال العقل واحترام الرأى.

ويعد الشافعى مؤسس علم أصول الفقه، وهو أول من وضع كتابًا لأصول الفقه سماه «الرسالة وله عدة مؤلفات منها كتاب الأم وكتاب اختلاف الحديث والناسخ والمنسوخ وكتاب القسامة وكتاب الجزية، قتال أهل البغى وله ديوان شعر.

أخذ الإمام الشافعى بالمصالح المرسلة والاستصلاح، ولكن لم يسمها بهذا الاسم، وأدخلها ضمن القياس وشرحها شرحًا موسعًا، وكذلك كان الشافعى يأخذ بالعرف مثل الأمام مالك، وكان الشافعى يتمسك بالأحاديث الصحيحة، ويُعرِض عن الأخبار الواهية والموضوعة، واعتنى بذلك عناية فائقة، قال أبوزُرعة: «ما عند الشافعى حديث فيه خطأ».

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبى: «أى رجل كان الشافعى، فإنى أسمعك تكثر من الدعاء له؟»، فقال لى: «يا بنى، كان الشافعى كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عِوض.

وقال الإمام أحمد بن حنبل عنه: «ما أحد أمسك فى يده محبرة وقلمًا إلا وللشافعى فى عنقه مِنَّة.

وشغل الشافعيُ الناسَ بعلمه وعقله، شغلهم فى بغداد وقد نازل أهل الرأى، وشغلهم فى مكة وقد ابتدأ يَخرج عليهم بفقه جديد يتجه إلى الكليات بدل الجزئيات، والأصول بدل الفروع، وشغلهم فى بغداد وقد أخذ يدرس خلافات الفقهاء وخلافات بعض الصحابة على أصوله التى اهتدى إليها.

وما لا يعرفه البعض أن الإمام الشافعى أحب مصر حبا صادقا حقيقيا حتى أنه قال فيها شعرا وهو الذى ترك لنا فى الشعر ديوانا ممتعا رقيقا يمتاز بالحكمة على صغره، وذلك أن الشافعى لم يسهب عامدا فى قول الشعر لأنه يزرى بالعلماء على حد وصفه.

وعند ورود الإمام على الديار المصرية وجد أهلها ينقسمون بين مذهبين فبعضهم على مذهب أستاذه مالك والبعض الآخر على مذهب أبى حنيفة فعلت همته وارتقى طموحه إلى أن ينشغل المصريون بمذهب مختلف يجمع حسنات المذهبين ولا يزال الكثير فى مصر حتى يومنا هذا يتبعون مذهب الشافعى.

وتوفى الإمام الشافعى بالقاهرة عام 820م، ودفن فى ضريحه بعد أن صلت عليه السيدة نفيسة حسب وصيته وكان يجلها ويحترمها ويسألها الدعاء وخاصة عندما يمرض وكان كثيرا ما يمرض على أنه رغم ضعف جسده تميز بقوة الإيمان والتبحر فى العلم وعرف بالصلاح الشديد فلقبه الصوفية بالوتد وكان بالفعل وتدا فى الفقه والدين والعبادة رحمه الله رحمة واسعة.