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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من غلق 11 مركزا تعليميا، وضبط 160 مخالفة مطاعم خلال 24 ساعة؛ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن، حملاتها المكبرة، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحال العامة.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 160 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 11 مكان نشاط تعليمي مخالف.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب".

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.