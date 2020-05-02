مقتل جندي بالجيش الفرنسي جراء هجوم بقنبلة في مالي

قتل جندي يعمل في الجيش الفرنسي، بعد إصابته في هجوم بقنبلة على مركبة عسكرية في مالي، طبقا لما ذكره قصر "الاليزيه" اليوم السبت.

وجاء في بيان من الرئاسة الفرنسية أن دميترو مارتينيوك، أحد أعضاء الفيلق الأجنبي، توفي متأثرا بجراحه أمس الجمعة في مستشفى عسكري، خارج باريس، حسب بيان من الرئاسة الفرنسية.

وأصاب الانفجار، الذي وقع خلال عملية لمكافحة الإرهاب في الدولة الواقعة غرب إفريقيا أيضا جنديا آخر، لكنه ليس في حالة حرجة.

وتنشر فرنسا وهي القوة الاستعمارية السابقة في مالي، قوة قوامها 4500 جندي، تشارك في عملية برخان لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وتركز القوات مهمتها على المنطقة الحدودية الثلاثية المضطربة حيث تلتقي بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وتعتبر مأوى للمتطرفين الإسلاميين، الذين يهاجمون كثيرا السكان المدنيين.