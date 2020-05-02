حصيلة كورونا في الفلبين تقترب من 9 آلاف إصابة وتتجاوز 600 وفاة

اقتربت حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الفلبين، اليوم السبت، من 9 آلاف حالة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 600 حالة.

وأعلنت وزراة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8 آلاف و928 حالة بينهم 7 آلاف و201 حالة نشطة تحتاج إلى علاج، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.

وبحسب الوزارة، جرى تسجيل 24 حالة وفاة جديدة و40 حالة شفاء من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 603 حالات، ويصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 1124 حالة.

يذكر أن منطقة مانيلا الكبرى ومقاطعات جزيرة لوزون الرئيسية، التي تشهد عدد كبير من إصابات فيروس كورونا، مازالت تخضع لإجراءات الإغلاق التي قررت الحكومة الأسبوع الماضي تمديدها حتى 15 مايو.