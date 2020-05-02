«مسافرون» تطالب الحكومة بمساندة قطاع السياحة فى استرداد مستحقاته من الوكلاء الأجانب

عاطف عبداللطيف: مطلوب إيقاف التعامل مع الشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات الفنادق





قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إن الفنادق المصرية لديها مستحقات تتجاوز مليار دولار لدى منظمى الرحلات فى الخارج وأصحاب الشركات السياحية لم تحصل عليها منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف د. عاطف عبداللطيف أن منظمى الرحلات بالخارج لهم وكلاء هنا فى مصر ويقوم اصحاب الفنادق بمطالبتهم بسداد مستحقاتهم إلا أنه حتى الآن لم يستجيبوا فى حين أن الفنادق السياحية حاليا تحتاج لمستحقاتها لسداد رواتب العاملين لديها وما عليهم من مستحقات أخرى.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر الحكومة المصرية بمساندتهم فى استرداد مستحقاتهم فى أسرع وقت من خلال مطالبة هذه الشركات فى الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التى تمتنع بوقف عملها فى مصر ولو بشكل مؤقت.

وناشد عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء محافظ البنك المركزى طارق عامر بسرعة الإعلان ضوابط توفير تمويل المنشآت السياحية لسداد مستحقات العاملين بفائدة مخفضة وآليات التنفيذ التى يتم بمقتضاها الحصول على القروض من البنوك فى أسرع وقت حيث انه تم الاعلان عن توفير التمويل وننتظر التنفيذ.

وأشارد. عاطف عبداللطيف إلى ضرورة الاسراع بتوفير التمويل للشركات السياحية من صندوق الطوارئ وكذلك منح تفويضات للقائمين على الصناديق السياحية باتحاد الغرف من توفير التمويل للشركات السياحية لسداد مرتبات العمالة حيث قانون هذه الصناديق يمنع توفير تمويلات لسداد مرتبات العمالة.

وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف ان الدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والبنك المركزى تقوم بإجراءات قوية وداعمة لمساندة قطاع السياحة منذ بداية الازمة وحتى الآن ومنها وقف الضريبة العقارية 3 شهور والغاء القوائم السلبية بالبنك المركزى وتوفير تمويل بفائدة مخفضة للسياحة وغيرها الكثير. وأكد د. عاطف أن حزمة الإجراءات التى تم اتخاذها لمساندة السياحة تعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية ورغبتها فى عودتها إلى أقوى مما كانت عليه فى أسرع وقت عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أن القطاع السياحى يعاهد الدولة والحكومة على العودة بشكل أقوى عقب الأزمة نتيجة لما تم من إجراءات وإعداد خطط وسياسات طموحة من قبل وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين.