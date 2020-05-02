جرح عدد من مصوري برنامج تلفزيوني في برلين خلال الاحتفال بالأول من مايو

تعرض فريق تصوير تلفزيوني تابع للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الجمعة لاعتداء في وسط برلين مع مناسبة الاحتفال بالأول من مايو.

وقالت سارا دينج المتحدثة باسم الشرطة في العاصمة الألمانية إن أربعة أفراد جرحوا خلال الاعتداء ونقلوا إلى المستشفى.

وأضافت دينج أن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص آخرين وأن التحقيقات استمرت خلال هذه الليلة ولم تنته بعد.

وكتب المسؤولون عن برنامج "استعراض اليوم" على موقع تويتر إن الفنان الكوميدي عبد الكريم كان يرافق فريق التصوير عندما وقع الحادث، لكنه لم يصب بجروح، وأضافوا: "نحن مصدومون بشدة ونرجو شفاء عاجلا لزميلنا."

وأوضحت القناة قائلة: "الفريق الذي كان يعمل لصالح "زد دي أف" تعرض بعد مهمة تصوير خاصة بالقناة لاعتداء خلال توجهه للسيارات، بعد العمل ولم تعرف بعد تفاصيل عن الحادث".

وقال فرانك أوبرال رئيس اتحاد الصحفيين الألمان: "هذا اعتداء جبان ولا مبرر له على صحفيين قاموا بواجبهم في نقل الأحداث، وأرجو أن يتم التحقيق بصورة جذرية في الواقعة ويقدم المسؤولون عنها للقضاء"، مؤكدا أن الاعتداء يستهدف حرية الصحافة.