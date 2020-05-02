قال نصر الدين حلمي، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إنه يتم تعقيم وتطهير جميع منافذ الوزارة، البالغ عددها 400 منفذ بشكل مستمر.

وأضاف أثناء حواره لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن جميع العاملين بمنافذ وزارة الزراعة يرتدون الكمامات والقفازات، لافتًا إلى أنه يتم التنبيه على المواطنين بعدم التكدس أثناء عمليات البيع؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن منتجات منافذ وزارة الزراعة يتم تعقيمها وتغليفها في المخازن قبل وصولها للمنافذ.

وعن أسعار منتجات منافذ وزارة الزراعة، قال المشرف العام عليها، إنها تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%، مؤكدًا أن جميع المنتجات من لحوم وخضروات متوفرة في المنافذ.

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة الزراعة 105 جنيهات، مضيفًا أن سعر كيلو السجق والهامبرجر 35 جنيهًا.