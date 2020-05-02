ضبط 69 تشكيلا عصابيا و4186 قطعة سلاح ناري خلال أبريل

تنفيذ 2 مليون حكم بينها 13 إعداما وإعادة 73 سيارة مسروقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 69 تشكيلًا عصابيًا، و 4186 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي متنوع خلال شهر إبريل.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ،لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية،ومكافحة جرائم الإتجاروترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهودها خلال شهرعن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 352 متهمًا وبحوزتهم (36 قطعة سلاح ناري،61 طلقة مختلفة الأعيرة،7قطع سلاح أبيض ،43 قضية اتجار بالمخدرات، بمضبوطات "طن بانجو ، طن حشيش".

كما تم تنفيذ 17 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 2318 قضية متنوعة، و4 متهمين هاربين، تأمين تنفيذ 146 قرار إزالة تعديات، وضبط وفحص 11ألف عنصر إجرامي شديد الخطورة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3939 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3381 متهمًا من بينها: (2 جرينوف،389 بندقية آلية، 702 بندقية خرطوش،233 مسدس، 2605 فرود محلية، 15630 طلقة مختلفة الأعيرة).

وضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ، و5410 قطعة "سلاح أبيض"، وضبط "69 تشكيلًا عصابيًا ضموا 200 متهم، إارتكبوا 312 حادثًا، و660 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وبحوزتهم "11 بندقية آلية، 22 بندقية خرطوش، 18 مسدس، 160 فردًا محليًا ،433 سلاحًا أبيضًا.

ونفذت الحملات مليون و990 ألف حكم قضائي متنوع من بينها (13 حكم بالإعدام، 303 أحكام بالسجن المؤبد).

كما تم ضبط 4653 قضية مخدرات ضبط خلالها 5018 متهمًا، وبحوزتهم ( طن بانجو، 378 كيلو حشيش، 60 كيلو هيروين، 3 كيلو أفيون، 8 كيلو فودو، 62 كيلو استروكس، 11 كيلو شابو، 17 كيلو بدورة مخدرة).

ونجحت الحملات في إعادة 73 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (473 قضية أحداث،1012قضية مصنفات فنية،448 ألف مخالفة مرورية متنوعة،33 ألف قضية مرافق عامة". وكشف 185حادث (قتل عمد،خطف،سرقة بالإكراه ،حريق عمد ،إنتحال صفة) بإجمالى 274 متهمًا.

وضبط 34 ألف قضية تموينية متنوعة أبرزها:308 قضايا اسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 39839 اسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم ب5 ملايين و378 ألف جنيه، 201 قضية بيع السلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (311 طن ،28079 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة،

فضلا عن ضبط 255 ألف حالة فى سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 132 مليون جنيه ، وضبط 4510 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها : 14قضية"إحتيال مصرفى،غسل أموال،كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 8 مليارو37 مليون جنيه مصري .

وفي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منذ بداية الأزمة من ضبط 37500 قضية تموينية متنوعة .

وضبط 31396 مقهى مخالف وغلق 11119 مكان نشاط تعليمي مخالف، و11744محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.