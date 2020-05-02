باسم مرسي: الزمالك لا يرحب بعودتي

يرى باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي الحالي ونجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض لا يرحب بعودته خلال الفترة الحالية.

وقال باسم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «النادي لا يرحب بي، علاقتي جيدة مع مرتضى منصور لكنه ليس صاحب القرار، هناك شخص في جهاز الكرة يرفض وجودي».

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: «وقيل لي أن المدير الفني السابق كريستيان جروس يرفض وجودي لكني لست متأكدا من ذلك، خاصةً أنه لم يشاهدني في التدريبات حتى يحكم على مستواي».

وتابع: «علاقتي جيدة حتى الآن مع جماهير الزمالك ويتمنون دائما عودتي للفريق ويراسلوني عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبتي بالعودة، خاصةً أنني لم أقصر أبدا خلال فترة لعبي هناك».

وأتم: «لم يحدث أنني تأجرت بالأهلي بإبلاغ الزمالك أن الأحمر يفاوضني».

في سياق أخر تحدث مهاجم الإنتاج الحربي، عن علاقته بإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، حيث قال: «له فضل عليّ وحتى الآن يتواصل معي».

وتابع: «حدثت مشكلة بينما فى تجديد عقدي، كان من المفترض أن أجدد معه، تركته وجددت مع حد تاني في النادي، وله حق أن يزعل، وصالحته بعدها».

وأتم: «هو مدرب قوي جدًا، ونفس] اتمرن معاه، كان يجب أن يترك الشغل الإداري ويعود للتدريب مرة أخرى».