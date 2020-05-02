زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت الوكالة إن "الرئيس الأعلى المحترم كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز لانتهاء أعمال البناء".

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونج أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونج.

وعلى الرغم من ورود تقارير إعلامية عدة حول "مرض" كيم جونج أون، مترافقة مع شائعات حول وفاته، إلا أن كوريا الشمالية لم تعلق بشكل رسمي حتى الآن على موضوع الحالة الصحية لزعيم البلاد.