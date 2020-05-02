طلاب الإعادة والتخلف بالجامعات يرفضون الامتحانات التحريرية واستثناءهم من الأبحاث

أصدر عدد من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة المختلفة بيانًا بشأن قرار بعض الجامعات بخصوص طريقة امتحان الطلاب الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الاخيرة، موضحين أن القرار بشأن أداء امتحانات تحريرية للطلاب الباقين للإعادة وطلاب الفرصة الأخيرة سوف يوقع عليهم ضررًا كبيرًا.

وعدد الطلاب بعض المشكلات التي ستواجهم من بينها وجود طلاب مغتربين والمدينة الجامعية في هذه الفترة في أنحاء الجمهورية تتحول إلى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا وبذلك لن يستطيعوا الإقامة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى أن توقف الدراسة أوقع الكثير من الضرر على كثير من الطلاب نظرا لعدم إتاحة المناخ المناسب للدراسة أونلاين ولأنها طريقة جديدة في تلقي المحاضرات بالنسبة للطالب المصري فلم يستطيع معظم الطلبة مواكبة المحاضرات والتقارير المطلوبة.

وأضافوا أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فإن جميع طلاب النقل لديهم فرصتين في تقديم الأبحاث، ففي حالة رفض البحث أول مرة يحق للطالب تقديمه مرة أخرى، ولكن بهذا القرار يكون لديهم فرصة واحدة على عكسهم.

وأشاروا إلى أن الطالب الباقي للإعادة والفرصة الأخيرة أقصى تقدير يحصل عليه هو "مقبول" وبذلك فإنه لا يسعى لدرجات أو تقدير في المادة ولكن ما يهمه هو النجاح في المقرر، مطالبين بعمل بحث كباقي الطلبة المستجدين وعدم احتساب درجات الترم بالمثل كالطلاب المستجدين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما طالبوا المجلس الأعلى للجامعات، التعامل مع الطلاب الباقون للإعادة والفرصة الأخيرة كطلاب نقل ويتم التعامل معنا بنفس ضوابط الطلاب المستجدين ولا يتم استثنائهم من قرارات وزيرالتعليم العالي، وتقديم أبحاث في كل مادة رسب بها الطالب، وبالنسبة لطلبة الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة لابد من تطبيق نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات التحريرية لمرورهم بنفس ظروف طالب الأقسام العامة.