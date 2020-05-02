 السقا يفوز على نادين نجيم في «اغلب السقا».. ويتبرع بـ100 ألف جنيه لـ«مجدي يعقوب للقلب» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السقا يفوز على نادين نجيم في «اغلب السقا».. ويتبرع بـ100 ألف جنيه لـ«مجدي يعقوب للقلب»

أسماء الدسوقي
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 8:46 م | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 8:46 م

فاز الفنان أحمد السقا، على نادين نجيم، في برنامج «اغلب السقا»، مساء اليوم السبت.

وترك «السقا» لـ«نجيم» فرصة اختيار الجهة التي سيتم التبرع لها بمبلغ الجائزة، والذي يبلغ قدره 100 ألف جنيه، بحيث وقع الاختيار على مستشفى «مجدي يعقوب للقلب».

وحلت الفنانة نادين نجيم، ضيفة على الحلقة التاسعة من برنامج «اغلب السقا»، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم السبت.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

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