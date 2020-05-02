الرئيس الألماني يشيد بالحوار الدائر عن القيود المفروضة بسبب كورونا

وصف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير المناقشات التي تدور حول مدى التوسع في القيود التي اتخذتها السلطات بسبب تفشي فيروس كورونا بأنها مناقشات مهمة.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد: "هذا هو ما ينتج الضغط الضروري على الساسة نحو التعافي من الأزمة حتى نبحث كل يوم عن مدى نجاعة هذه الإجراءات".

وأوضح شتاينماير أنه لا يرى هذه الإجراءات خطرا على الديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج إلى الحريات الأساسية "كما يحتاج إلى الهواء للتنفس".

وأضاف شتاينماير أن الديمقراطية لا تتضرر إلا حينما يساء استخدام الأزمة لتقوية الهياكل المستبدة بالدولة، وهناك أمثلة لهذا في أوروبا، مبينا بالقول: "لكنني لا أرى مبررا للقلق عندنا".

وواصل شتاينماير القول إنه لا ينظر "بكثير من الاحترام" إلى ما تسعى به بعض التيارات السياسية إلى وضع مقارنة بين حماية الشعب وتحقيق بعض التخفيف الممكن عن القيود وكأنه إنجاز سياسي.

وذكر شتاينماير أن قلة عدد الإصابات بالعدوى خلال الفترة الأخيرة هو نتيجة "للإدارة الذكية والمسؤولية والنظام الذي تمسك به الشعب في المانيا"، وحين نلغي هذه القيود الآن بأسرع مما يجب، "فسنجني انتصارا مؤقتا باهظ الثمن".