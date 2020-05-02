رئيس البرلمان الألماني: الدولة لا تستطيع تعويض كافة خسائر أزمة كورونا

حذر رئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله من المبالغة في إمكانيات الدولة في تقديم المساعدة للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال شويبله في تصريحات لصحيفة "أوفنبورجر تاجبلات" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه يخشى أن يتولد لدى المواطنين انطباع بأن الدولة يمكنها تعويض كافة الخسائر الناجمة عن الأزمة.

وأضاف: "في النهاية، لا يمكننا الإنفاق على المساعدات والإعانات الاجتماعية إلا بقدر ما تم الحصول عليه من أرباح"، موضحا أنه يتعين لذلك التقرير على نحو مشترك كيف يمكن تحقيق تعاف مكثف للاقتصاد في ألمانيا وأوروبا.

وقال شويبله: "اعتقد أنه سيكون هناك زخم قوي باتجاه الرقمنة. سيساعدنا هذا- نحن الألمان- في تجاوز التباطؤ الحالي في هذا المجال... اقتصاد السوق الاجتماعي سيحافظ على وجوده في هذه الأزمة أيضا"، موضحا في المقابل أن الأمور لن ترجع جميعها إلى سابق عهدها قبل الأزمة.

وأشار شويبله إلى المبالغة في تقدير بعض الأمور في الماضي، وقال: "سيتعين علينا تصحيح ذلك"، وضربا مثالا على ذلك باستغلال الأراضي وتراجع التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وقال: "إذا كنا نريد إنعاش الاقتصاد، لا ينبغي لنا أن نقول الآن إنه لا يجب أخذ تغير المناخ على محمل الجد بعد الآن".

وأعرب شويبله عن دعمه للمستشارة أنجيلا ميركل وتحذيرها من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار تدابير الحد من تفشي الوباء، وقال: "أحيانا يكون هنا تنافس في المزايدة. في البداية كان يدور الأمر حول من يقترح الإجراءات الأشد تقييدا، الآن يجب أن نكون حريصين على عدم السير في الاتجاه المعاكس".

ولا يرى شويبله ضعفا في البرلمان الألماني (بوندستاج) بالنظر إلى الموقف القوي للسلطة التنفيذية في أزمة كورونا.

وذكر شويبله أنه أكد في البداية على أهمية أن يظل البرلمان قادرا على التصرف في كافة المواقف المحتملة، وقال: "لا غنى عن البرلمان في ديمقراطيتنا. لا ينبغي أن يؤدي الأمر إلى إلغاء ديمقراطيتنا. لقد نجحنا حتى اللآن على نحو جيد للغاية، ولهذا أنا متفائل".